)В чем состоит долг родителей перед детьми и детей перед родителями ? Приведите пр??меры из жизни , литературы и кинофильмов 2)Приведите примеры проявления долга из жизни и из литературы .

Обществознание
)В чем состоит долг родителей перед детьми и детей перед родителями ? Приведите пр??меры из жизни , литературы и кинофильмов 2)Приведите примеры проявления долга из жизни и из литературы .
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