)В чем состоит долг родителей перед детьми и детей перед родителями ? Приведите пр??меры из жизни , литературы и кинофильмов 2)Приведите примеры проявления долга из жизни и из литературы .

Обществознание

)В чем состоит долг родителей перед детьми и детей перед родителями ? Приведите пр??меры из жизни , литературы и кинофильмов 2)Приведите примеры проявления долга из жизни и из литературы .

Автор: Гость