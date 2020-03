Тест по англ.яз: Правильный ответ вставить в пропуски: 3) One thing _____ effects demand for labour is worker’s productivity. when which who how ________________________________________ 4) High inflation affects the wh...

Английский язык

Тест по англ.яз: Правильный ответ вставить в пропуски: 3) One thing _____ effects demand for labour is worker’s productivity. when which who how ________________________________________ 4) High inflation affects the whole economy _____ different ways. on to at in ________________________________________ 5) A good wage rate attracts _________ workers and encourages them to work ________ hours. most … longer most … long more … longer more … long

Автор: Гость