Составте обращение к своим ровесникам с целью привлечения их к чтению книг

Литература
Составте обращение к своим ровесникам с целью привлечения их к чтению книг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги очень важны особенно в наше время. Если мы перестаним читать и покупать бумажные книги, то они просто перестанут существовать, и о них все забудут. А ведь книги это неотъемлимая часть поэзии и литературы. Я призываю вас читать книги! Ведь они развивают речь человека
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