Составте обращение к своим ровесникам с целью привлечения их к чтению книг

Гость: Гость:

Книги очень важны особенно в наше время. Если мы перестаним читать и покупать бумажные книги, то они просто перестанут существовать, и о них все забудут. А ведь книги это неотъемлимая часть поэзии и литературы. Я призываю вас читать книги! Ведь они развивают речь человека