Составьте описание обычного и праздничного крестьянских обедов.
История
Составьте описание обычного и праздничного крестьянских обедов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычный крестьянский обед: 1) Ржаной хлеб; 2) Щи; 3) Каша или кисель; 4) Свежие овощи; 5) Рыба; 6) Молочные продукты; 7) Квас, пиво, наливка или настойка, чай 8) Ягоды. Праздничный крестьянский обед: 1) Пиво, сваренное в общем котле 2) Мясо 3) В основном жирная пища 4) На Масленицу – блины с маслом, сметаной, вареньем, медом и т.д. 5) Рыба 6) Свежие овощи 7) Пшеничный хлеб, лепешки 8) Картофель, отваренный в мундире с солеными огурцами или грибами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите стороны прямоугольника если 1 сторона на 14 см больше другой , диагональ пр??моугольника 26 см
География
Какую долю площади земной поверхности занимает воды Мирового океана?Почему? А)50% б)65% в) 75% г)80%
Математика
Отметьте на координатной плоскости точки а) (2; 5),(6;-4), (-2; 2), (-1;-3), (6; 0) помогите срочноо пожалуйста))
Математика
Ученики пятого «Б» поспорили о цвете платья на фотографии. Половина класса посчитала, что оно чёрно-синее, а половина была совершенно уверена, что ...