Составьте описание обычного и праздничного крестьянских обедов.

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Обычный крестьянский обед: 1) Ржаной хлеб; 2) Щи; 3) Каша или кисель; 4) Свежие овощи; 5) Рыба; 6) Молочные продукты; 7) Квас, пиво, наливка или настойка, чай 8) Ягоды. Праздничный крестьянский обед: 1) Пиво, сваренное в общем котле 2) Мясо 3) В основном жирная пища 4) На Масленицу – блины с маслом, сметаной, вареньем, медом и т.д. 5) Рыба 6) Свежие овощи 7) Пшеничный хлеб, лепешки 8) Картофель, отваренный в мундире с солеными огурцами или грибами.