Составьте описание обычного и праздничного крестьянских обедов.

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Составьте описание обычного и праздничного крестьянских обедов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычный крестьянский обед: 1)      Ржаной хлеб; 2)      Щи; 3)      Каша или кисель; 4)      Свежие овощи; 5)      Рыба; 6)      Молочные продукты; 7)      Квас, пиво, наливка или настойка, чай 8)      Ягоды.   Праздничный крестьянский обед: 1)      Пиво, сваренное в общем котле 2)      Мясо 3)      В основном жирная пища 4)      На Масленицу – блины с маслом, сметаной, вареньем, медом и т.д. 5)      Рыба 6)      Свежие овощи 7)      Пшеничный хлеб, лепешки 8)      Картофель, отваренный в мундире с солеными огурцами или грибами.

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