Составьте план по теме Причины революции в Англии

История
Составьте план по теме Причины революции в Англии
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Гость:
Главная объективная причина - в том, что в Англии уже развивался капитализм, буржуазию поддерживало новое дворянство (gentry), которое было связано с капиталистическими отношениями и торговлей, а политика короля и феодалов явно препятствовала этим процессам;  - субъективная причина — неудачная политика первых Стюартов (Якова I и Карла I). Карл I Стюарт впервые в истории позволил явное неуважение к парламенту и его роспуск. Эта политика спровоцировала парламент на открытую борьбу против монарха. Грубое поведение короля по отношению к парламенту, традициям, элите породило такое же грубое отношение революционно настроенной части элиты к королю.  "Долгий парламент", созванный Карлом I под нажимом общественности, принял исторические решения:  - ликвидировал чрезвычайные суды - Звездную палату и Высокую комиссию; - лишил королевскую власть и церковь преимуществ в судебных вопросах;  - установил фактическую свободу печати;  - привлек к ответственности многих высших чиновников.
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