Составьте план рассказа последний день Матвея Кузьмина начать его можешь так жиз??ь Матвея Кузьмина до прихода немцев на и его занятие отношение к нему жители села немцы пришли беседа Матвеев в комендатуре

Литература
Составьте план рассказа последний день Матвея Кузьмина начать его можешь так жиз??ь Матвея Кузьмина до прихода немцев на и его занятие отношение к нему жители села немцы пришли беседа Матвеев в комендатуре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приход в камендатуру.1 Рассказ с офицером.2Лукавство старика Матвея.3Русские убивают немцев.4Смерть матвея и офицера.5 Кончина и похороны Матвея.6

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