Составьте план рассказа последний день Матвея Кузьмина начать его можешь так жиз??ь Матвея Кузьмина до прихода немцев на и его занятие отношение к нему жители села немцы пришли беседа Матвеев в комендатуре

Литература

Составьте план рассказа последний день Матвея Кузьмина начать его можешь так жиз??ь Матвея Кузьмина до прихода немцев на и его занятие отношение к нему жители села немцы пришли беседа Матвеев в комендатуре

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