Составьте пожалуйста 3 задачи на %
Математика
Составьте пожалуйста 3 задачи на %
Ответ(ы) на вопрос:
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Задача 1Организм взрослого человека на 70% состоит из воды. Какова масса воды в теле человека, который весит 76 кг?Решение1) 76 : 100 = 0,76 (кг) 1% от массы человека;2) 0,76 * 70 = 53,2(кг).Ответ: масса воды 53,2 кг. Задача 2Металлический конструктор состоит из 300 деталей. 12% этих деталей гайки. Сколько гаек в металлическом конструкторе?Решение1) 300 : 100 = 3(детали) 1% всех деталей конструктора;2) 3 * 12 = 36 (гаек).Ответ: в конструкторе 36 гаек. Задача 3В грушах сладких сортов содержится сахара 15% от их массы. Сколько кг сахара будет содержаться в 6 кг груш?Решение1) 6 : 100 = 0,06 (кг) 1% от шести килограмм;2) 0,06 * 15 = 0,9 (кг).Ответ: в шести кг груш будет содержаться 0,9 кг сахара.
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