Составьте предлодения по схемам. (Чтобы - =), [=]. [ ], но [ ]. [ - = О И О].
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Составьте предлодения по схемам. (Чтобы - =), [=]. [ ], но [ ]. [ - = О И О].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы юноша стал инженером, учиться надо много и упорно. Наступила весна, но на улице холодно и сыро. Если 0 - это обращение, то: Вот и грачи прилетели, дорогие учителя и студенты!
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