Составьте предложение из словосочетаний: солнечные лучи, лесная опушка, городски?? жители, классное собрание, школьная библиотека.
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Составьте предложение из словосочетаний: солнечные лучи, лесная опушка, городски?? жители, классное собрание, школьная библиотека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мою комнату через окно попадали солнечные лучи. на лесной опушке сидела белка.
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