Составьте предложение по татарски со словом бар максимум 7 слов в предложение
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Составьте предложение по татарски со словом бар максимум 7 слов в предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миндэ мэче бар Син мэктэпка бар Юк бар кеше мина тин тугел Миндэ бик яхшы дустым бар Мин эле эниемэ барам
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