Составьте предложение по татарски со словом бар максимум 7 слов в предложение

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Составьте предложение по татарски со словом бар максимум 7 слов в предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миндэ мэче бар  Син мэктэпка бар  Юк бар кеше мина тин тугел Миндэ бик яхшы дустым бар  Мин эле эниемэ барам 
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