Составте предложение со словом пальцем не пошевелил

Русский язык
Составте предложение со словом пальцем не пошевелил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть я от него много не требовала, он даже пальцем не пошевелил.
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