Составьте предложения с словами кислород водород белки углевод менеральные соли
Биология
Составьте предложения с словами кислород водород белки углевод менеральные соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем на свете нужен кислород Белки жиры и углеводы содержатся в продуктах питания Менеральные соли способствуют улучшению пищеварения В природе есть водород
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