Составьте программу которая выводит на экран из всех трёхзначных чисел, только те у которых квадрат первой цифры равен сумме двух остальных.

Информатика
Составьте программу которая выводит на экран из всех трёхзначных чисел, только те у которых квадрат первой цифры равен сумме двух остальных.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Var i: integer; begin for i:=100 to 999 do if (sqr(i div 100) = i mod 10 + i div 10 mod 10) then writeln(i); end.
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