Составьте программу которая выводит на экран из всех трёхзначных чисел, только те у которых квадрат первой цифры равен сумме двух остальных.

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Составьте программу которая выводит на экран из всех трёхзначных чисел, только те у которых квадрат первой цифры равен сумме двух остальных.

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