Составьте рассказ об исследованиях Антарктиды учеными России . 10-15 предложений Заранее большое спасибо ) Очень срочно! Пожалуйста)
География
Составьте рассказ об исследованиях Антарктиды учеными России . 10-15 предложений Заранее большое спасибо ) Очень срочно! Пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
АНТАРКТИДА В поисках самого южного материка всех превзошли русские моряки. В 1819-1821 Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев совершили наиболее выдающуюся по научным результатами экспедицию в Антарктиду. Её целью было исследовать неведомые воды Антарктики и обнаружить сушу у Южного полюса Земли. На шлюпках ,,Восток" и ,,Мирный" участники экспедиции 28 январь 1820 года приблизились к ледяной стене, преградившей дальнейший путь на юг. Это были материковые льды неизвестного Южного материка. 28 января считается датой одного из величайших географических открытий - последнего, шестого континента Земли - Антарктиды. Таким образом, к концу 18 - началу 19 века стали известны все материки Земли. Время путешественников-землепроходцев уходило в прошло, наступало время учёных-географов. ( я нашла этот текст в учебнике географии)
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