Составьте рассказ по картинкам. Умоляю помогите!!!

Русский язык
Составьте рассказ по картинкам. Умоляю помогите!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды летом четверо друзей отправились на речку. Они решили сделать плот. Пока мальчики связывали брёвна, девочка готовила еду. Сделав плот, ребята отправились в плавание по реке. Петя смотрел в бинокль, Миша ловил рыбу, а Вася управлял плотом. Все ребята были довольны, а Маша радовалась больше всех.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Стих "Girl called Golden" Автор Дэвид Бэйтесон ( перевод стиха на русский!)
Ответить
Алгебра
А)6x²>5x-1 б)-5x²<6-11x Решить с помощью метода интервалов
Ответить
Биология
Почему большинство диетологов считают углеводы незаменимым компонентом пищи?
Ответить
Литература
Где найти рассказ о великой отечественой войне
Ответить
Математика
Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 15 судаков?
Ответить