Составьте рассказ по картинкам. Умоляю помогите!!!

Гость: Гость:

Однажды летом четверо друзей отправились на речку. Они решили сделать плот. Пока мальчики связывали брёвна, девочка готовила еду. Сделав плот, ребята отправились в плавание по реке. Петя смотрел в бинокль, Миша ловил рыбу, а Вася управлял плотом. Все ребята были довольны, а Маша радовалась больше всех.