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Так же, как птичка Внутри маленькой клетке Попытка найти в себе силы Чтобы узнать перевернуть страницу Так же, как русалка Я захваченных в море Пытаясь понять Что жизнь хочет, чтобы я Герои и злодеи И старый любителей ходить Они отзыв шляпы, но Они никогда не ответить, почему Почему он всегда кажется Чтобы вернуть меня к этому Поиск для дома В чужой нежный поцелуй Поиск дома в местах Главная просто не существует Герои и злодеи И старый любителей ходить Они отзыв шляпы, но Они никогда не ответить, почему Так же, как русалка Я буду плыть на свет Так же, как, что птичка Это время для меня на весь