Стих "Girl called Golden" Автор Дэвид Бэйтесон ( перевод стиха на русский!)

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Стих "Girl called Golden" Автор Дэвид Бэйтесон ( перевод стиха на русский!)
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Автор: Гость
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Гость:
Так же, как птичка  Внутри маленькой клетке  Попытка найти в себе силы  Чтобы узнать перевернуть страницу  Так же, как русалка  Я захваченных в море  Пытаясь понять  Что жизнь хочет, чтобы я  Герои и злодеи  И старый любителей ходить  Они отзыв шляпы, но  Они никогда не ответить, почему  Почему он всегда кажется  Чтобы вернуть меня к этому  Поиск для дома  В чужой нежный поцелуй  Поиск дома в местах  Главная просто не существует  Герои и злодеи  И старый любителей ходить  Они отзыв шляпы, но  Они никогда не ответить, почему  Так же, как русалка  Я буду плыть на свет  Так же, как, что птичка  Это время для меня на весь
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