Составьте рассказ по опорным словам:воскресный день,прекрасная погода,радостное настроение,участвовать в походе,безопасные места,чудесная природа,живописная местность,гигантские сосны и ели.

Гость: Гость:

В воскресной день с сестрой мы вышли со двора стояла прекрасная погода, пели птицы. у нас было радостное настроение,нам предстояло участвовать в походе за город. мы решили отправиться туда где были безопасные места . мы отправились в лес. там были гигантские сосны и ели.Мы радовались погоде,яркому солнцу,живописной местности.Наш выходной прошел удивительно ,мы набрали шишек,проиграли и вернулись домой.!