Краткое сообщение о прокофьеве

Гость: Гость:

Великий русский композитор советского периода. Его называют классиком 20 века. Композитор, пианист, дирижер, писатель. Его музыка рождена новым ощущением времени. Он жил в сложное время: первая мировая война, Февральская и Октябрьские революции. Он передал в своем творчестве чувства современников, особые драматические столкновения эпохи. Композитор был дерзким, своенравным, не терпящим штампов. Новое открыл в области мелодии, ритма, гармонии, инструментровки. Развил творческое наследие, оставленное Глинкой, Мусоргским, Чайковским, Бородиным, Римским-Корсаковым. От них он взял интерес к истории страны, эпическим богатырским образам. Нашла выражение в его музыке и классическая линия. Таким образом, Сергей Сергеевич Прокофьев относится к величайшим композиторам-мелодистам.