Составьте с корнем -общ- ряд однокоренных слов, которые, как пишет С. Маршак, "далис?? не даром человеку"

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Составьте с корнем -общ- ряд однокоренных слов, которые, как пишет С. Маршак, "далис?? не даром человеку"
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Гость:
Общий общественный общаясь общество
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