Составьте шесть сочетаний слов/глагол+существительное множественного числа на в??просы кем?чем?с кем?с чем?

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Составьте шесть сочетаний слов/глагол+существительное множественного числа на в??просы кем?чем?с кем?с чем?

Автор: Гость