Составьте шесть сочетаний слов/глагол+существительное множественного числа на в??просы кем?чем?с кем?с чем?

Русский язык
Составьте шесть сочетаний слов/глагол+существительное множественного числа на в??просы кем?чем?с кем?с чем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гуляли с подругой, играли с игрушкой, рисовали фломастерами, спали с одеялом, любоваться искусством.
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