Составте СХЕМУ! в схеме должна быть работа производительность и время A U t Токар?? вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они ...
Математика
Составте СХЕМУ! в схеме должна быть работа производительность и время A U t Токар?? вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на выполнение этой работы требуется в 2 раза больше времени . За сколько часов они выточат 72 такие детали . работая вместе ? пришлите фотку схемы срочно!
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