Составьте со словом игла три предложения сосна ,ёжика,вязальные иглы спасибо заранее

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Составьте со словом игла три предложения сосна ,ёжика,вязальные иглы спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сосновые иглы намного длиннее, чем еловые. Иглы у ежика ,после его прогулки в лесу,были все в листьях.Бабушка досталась из шкафа свои вязальные иглы.
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