Составьте со словом игла три предложения сосна ,ёжика,вязальные иглы спасибо заранее
Русский язык
Составьте со словом игла три предложения сосна ,ёжика,вязальные иглы спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
Сосновые иглы намного длиннее, чем еловые. Иглы у ежика ,после его прогулки в лесу,были все в листьях.Бабушка досталась из шкафа свои вязальные иглы.
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