Составьте уравнение хлора с водородом
Химия
Составьте уравнение хлора с водородом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2 + Cl2 = 2HCl (образуется хлороводород)
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