Составьте уравнение реакции взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью. Укажите степени окисления элементов и расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
Химия
Составьте уравнение реакции взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью. Укажите степени окисления элементов и расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
Ответ(ы):
Гость:
Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O Cu0-2e=Cu+2; 2 1 - восстановитель окислился; N+5+1e=N+4 1 2- окислитель восстановился.
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