Какая связь в спиртах наиболее полярна? 1)с-с 2)с-н 3)с-о 4)о-н

Химия
Какая связь в спиртах наиболее полярна? 1)с-с 2)с-н 3)с-о 4)о-н
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