Сосуд заполнен смесью водорода и гелия и отделен от равного ему по объему откачан??ого сосуда неподвижной полупроницаемой перегородкой, пропускающей только атомы гелия. После установления равновесия давление в первом сосуде упа...

Гость: Гость:

У нас есть закон Дальтона, согласно которому газы ведут себя независимо друг от друга. Объем гелия вырос в 2 раза, температура не поменялась - давление гелия уменьшилось в 2 раза. Логично, что если убрать и вторую половину гелия, давление упадет еще на столько же, останется 80% от изначального: получаем, что изначальное давление гелия было в 80/20=4 раза меньше, чем давление водорода. Так как объем и температура были одинаковы, так же относятся и кол-ва веществ обоих газов: молекул водорода в 4 раза больше, но они в 2 раза легче. Так что отношение масс было 1/2 (больше - у водорода)