Современные проблемы технического переоснащения и использования техники в земледелии
Биология
Современные проблемы технического переоснащения и использования техники в земледелии
Ответ(ы):
Гость:
Ну во первых это черевато неплодородными почвами, во вторых, при черезмерном использовании химикатов можно отравить плоды и сами культуры, или , если чрезмерно использавать удобрения, можно отрофировать у растения способность получать вещиества, полученные в удобрении, самостоятельно.
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