Спасибо бопеее. сделай все плиииз
Қазақ тiлi
Спасибо бопеее. сделай все плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сыйлыкты адамнын талгамына байланысты тандау керек. Сыйлыкты тандау алдында оны алдын-ала ойластырып алган жок. Сыйлыкты адэмы жане сыпайы турде беру кажет. Сыйлыкты ашып корудын еш кажеты жок. Сыйлыктын кымбат пайдалы зат болуы мындетты емес
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