Спишите первую строфу стихотворения вставляя пропущенные буквы Укажите падеж вс??х существительных

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Спишите первую строфу стихотворения вставляя пропущенные буквы Укажите падеж вс??х существительных
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Автор: Гость
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Гость:
гляжу чувства искусство фонарь
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