Почему горячая пища хуже подвергается воздействию пищеварительных ферментов?
Биология
Почему горячая пища хуже подвергается воздействию пищеварительных ферментов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В частности, под влиянием горячей пиши происходят изменения слизистой желудка, желудок не предназначен для переваривание горячей пищи, ее в природе нету, согласно теории Дарвина человек произошел от обезьяны, а а обезьяны, питекантропы и тд ели сырое мясо или фрукты и овощи.Когда добыли первый огонь стали жарить еду но с тех пор желудок привык к теплой и холодной пище, и с тех пор его структура не изменялась вплоть до сегодняшних дней.Чем смог тем помог)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Срочно! Отзыв по фильму Чучело или хотя бы план отзыва. Заранее спасибо! ( Задали по обществу, тема общение)
Окружающий мир
Другие предметы
Каждую букву замените цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое равенство. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам...
Математика