Почему горячая пища хуже подвергается воздействию пищеварительных ферментов?

Гость: Гость:

В частности, под влиянием горячей пиши происходят изменения слизистой желудка, желудок не предназначен для переваривание горячей пищи, ее в природе нету, согласно теории Дарвина человек произошел от обезьяны, а а обезьяны, питекантропы и тд ели сырое мясо или фрукты и овощи.Когда добыли первый огонь стали жарить еду но с тех пор желудок привык к теплой и холодной пище, и с тех пор его структура не изменялась вплоть до сегодняшних дней.Чем смог тем помог)