Знайомство з майбутнім майстром спорту 12 вопросів

Литература
Знайомство з майбутнім майстром спорту 12 вопросів
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли ви почали займатися цим видом спорту? Коли здобули першу нагороду? Важко було? Що відчували в цей момент? Скільки у вас нагород? Багато зусиль приклали щоб стати майстром спорту? Чи пишаєтесь ви цим? Чи були у вас поразки? Що ви відчували у той час? Вас взнають на вулицях? Як ваші рідні ставляться до того, що ви майстер спорту?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Каждую букву замените цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое равенство. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам...
Ответить
Математика
Упростите выражение (х 15 : х3)2 х4
Ответить
Русский язык
Проверочные слово к слову прослоняться
Ответить
География
Поясните смысл географической шутки летом в субарктике такая же как в субтропика?? зимой
Ответить
Математика
В магазине было 40 яблок. женщина купила 12 яблок, мущина купил 11 яблок.потом завизли еще 30 яблок. сколько яблок в магазине?
Ответить