Знайомство з майбутнім майстром спорту 12 вопросів
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Знайомство з майбутнім майстром спорту 12 вопросів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли ви почали займатися цим видом спорту? Коли здобули першу нагороду? Важко було? Що відчували в цей момент? Скільки у вас нагород? Багато зусиль приклали щоб стати майстром спорту? Чи пишаєтесь ви цим? Чи були у вас поразки? Що ви відчували у той час? Вас взнають на вулицях? Як ваші рідні ставляться до того, що ви майстер спорту?
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