Знайомство з майбутнім майстром спорту 12 вопросів

Гость: Гость:

Коли ви почали займатися цим видом спорту? Коли здобули першу нагороду? Важко було? Що відчували в цей момент? Скільки у вас нагород? Багато зусиль приклали щоб стати майстром спорту? Чи пишаєтесь ви цим? Чи були у вас поразки? Що ви відчували у той час? Вас взнають на вулицях? Як ваші рідні ставляться до того, що ви майстер спорту?