Срочно! Отзыв по фильму Чучело или хотя бы план отзыва. Заранее спасибо! ( Задали по обществу, тема общение)

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ВОТ ЭТО ПИШИ! Этот необыкновенный фильм я никогда не забуду. Смотря этот сюжет,я радовалась и переживала вместе со всеми героями.Лена была такой смелой ,именно это мне в ней и понравилось больше всего. Не каждая девочка осмелилась бы стричь себе волосы или взять чужой поступок на себя.Ее храбрость до сих пор меня удивляет.Лена терпела обиды от однаклассников,ей пришлось пережить многое,но она справилась со всеми своими бедами.Может в этом ей помог дедушка,может быть это отважная девочка Лена научилась самым важным вещам.Этот фильм учит храбрости,сочуствию и умению слушать близких людей,которые с нами в трудную минуту