Спишите пословицы и загадку. Найдите в них все краткие причастия и подчеркните. Объясните значение пословиц . где сшито на живую нитку, там жди прорехи. Зима спросит, что летом припасено. Каждый может ударить того , у кого свя...

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Спишите пословицы и загадку. Найдите в них все краткие причастия и подчеркните. Объясните значение пословиц . где сшито на живую нитку, там жди прорехи. Зима спросит, что летом припасено. Каждый может ударить того , у кого связаны руки . не видит неуч собственной вины ,грехи ж друзей давно им сочтены. с умом задумано, да без ума сделано. сказано - не доказано : НАДО сделать . что в детстве приобретено, надо в старости обопрёшься . без рук, без топорёнка построена избёнка .

Автор: Гость