споріднені слова до слів розфарбовані, хвиль живих
Қазақ тiлi
споріднені слова до слів розфарбовані, хвиль живих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фарбувати,пофарбувати,хвилюватися,хвилька,перехвилюватися
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