Спортивный магазин проводит акцию:Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух джемперов-скидка на второй 80 %. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух джемперов?
Математика
Спортивный магазин проводит акцию:Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух джемперов-скидка на второй 80 %. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух джемперов?
Ответ(ы):
Гость:
1) 300:100=3 (р) 1% 2) 3X80=240 (р) 80% 3) 300-240=60 (р) джемпер со скидкой 4)300+60=360 (р) 2 джемпера Ответ:360
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