Спортивный магазин проводит акцию:Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух джемперов-скидка на второй 80 %. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух джемперов?

Математика

Спортивный магазин проводит акцию:Любой джемпер по цене 300 рублей. При покупке двух джемперов-скидка на второй 80 %. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух джемперов?

Автор: Гость