Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 16 см.Это в 4 раза больше, чем его рост. Какой рост сп??ртсмена?
Математика
Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 16 см.Это в 4 раза больше, чем его рост. Какой рост сп??ртсмена?
Ответ(ы):
Гость:
Смотри... 7м 16 см - длина прыжка т.е. всего это 716 см 716:4=179см - рост спортсмена. Или 1м 79 см
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