Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 16 см.Это в 4 раза больше, чем его рост. Какой рост сп??ртсмена?

Математика

Спортсмен прыгнул в длину на 7 м 16 см.Это в 4 раза больше, чем его рост. Какой рост сп??ртсмена?

Автор: Гость