Способ питания болезнетворных бактерий СРОЧНО
Биология
Способ питания болезнетворных бактерий СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
Бактерии питаются человеческими клетками если численность бактерий у человека возрастает то появляться различные заболевания.Способ питания бактерий -гетеротрофный.
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