Способ подчинительной связи,при котором зависимое слово ставится в том же роде ,ч??сле,падеже,что и главное,называется ?

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Согласование — это способ связи, при котором зависимое слово ставится в тех же формах рода, числа и падежа, что и главное слово. Например: тенистый сад (мужской род, единственное число, именительный падеж), после долгой разлуки (женский род, единственное число, родительный падеж), опавшие листья (множественное число, именительный падеж). При изменении формы главного слова соответственно изменяется и форма зависимого слова: тенистый сад, тенистого сада (родительный падеж), в тенистом саду (предложный падеж). При согласовании зависимое слово может быть выражено: именем прилагательным (трудная задача), местоимением-прилагательным (наш. друг), причастием (набегающая волна), порядковым числительным (второй подъезд), количественным числительным в косвенных падежах (с тремя товарищами).