Сравни дроби 5/7и 7/9, 2/9и 1/6, 8/38и4/19
Математика
Сравни дроби 5/7и 7/9, 2/9и 1/6, 8/38и4/19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для сравнения нужно привести обе дроби к одному общему знаменателю: 5/7 и 7/9= 45/63 и 49/63, значит 49/63 больше 2/9 и 1/6=8/36 и 6/36, 8/36 больше 8/38 и 4/19=8/38 и 8/38, равны
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