Сравни выражения каждого столбика. 210+(198+147×3), 210+198+147×3, 345+(936÷3+139), 345+936÷3+139, (79×4-96)+137 79×4-96+137 Проверь своё мнение вычислениями
Математика
Сравни выражения каждого столбика. 210+(198+147×3), 210+198+147×3, 345+(936÷3+139), 345+936÷3+139, (79×4-96)+137 79×4-96+137 Проверь своё мнение вычислениями
Ответ(ы):
Гость:
В 1 ответ 849 ( Потому что делается первым действием умножение). Во 2 ответ 796 (Сначало действие в скобках, потом действие за скобкой). В 3 ответ 796 (Первым действием деление). В 4 ответ 357 (Первое действие умножение, которое находится в скобках). В 5 ответ 357 ( Первое действие умножение). Ну вот и все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык