По английски составти 3 придложения в зоопарке

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По английски составти 3 придложения в зоопарке
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Гость:
I like to the zoo.I like wolk to the zoo.l reed the zoo!
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