В какой главе Аркадий расстается с Базаровым? Роман "Отцы и дети"
Литература
В какой главе Аркадий расстается с Базаровым? Роман "Отцы и дети"
Ответ(ы):
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Роман Тургенева «Отцы и дети» открывается приездом Аркадия Кирсанова вместе со своим «приятелем» Базаровым в поместье Кирсановых – Марьино. Друзей встречает отец Аркадия – Николай Петрович. Он не видел сына уже давно – его Аркаша возвращается после учебы в университете со званием «кандидата». Вторая глава описывает непосредственно встречу отца и сына на постоялом дворе неподалеку от Марьино. Кроме того, она знакомит и Николая Петровича, и читателей с главным героем романа – Евгением Базаровым. Автор показывает, как волнуется и радуется встрече с сыном Кирсанов-старший. Это мы понимаем по отдельным деталям, «разбросанным» в тексте: «твердил, умиленно улыбаясь»; «пошел торопливыми шагами…, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее»; «он словно потерялся немного, словно робел», «хлопотливо говорил» и другим. Николай Петрович хочет угодить во всем Аркадию, ведет себя даже несколько подобострастно. В этом проявляется его огромная любовь к сыну, его добрая и «теплая» натура. Кирсанов хочет как можно лучше принять и друга своего сына – некоего Базарова, немного странноватого и высокомерного человека. Именно в этой главе мы впервые знакомимся с главным героем романа. Аркадий представляет его как «доброго приятеля». Мы узнаем, что Аркадий много писал отцу о Базарове, значит, был увлечен этим человеком и, как мы узнаем позже, его идеями. Другом Аркадия оказался высокий человек, одетый в «длинный балахон с кистями». Автор обращает внимание на цвет рук Базарова – они были красные. Понятно, что этот человек работает ими, не бережет от холода и зноя, не холит и лелеет. Эта деталь показывает «чужеродность» героя той среде, в которую он попал, аристократической среде Кирсановых. Позже мы узнаем, что Базаров по своему происхождению – разночинец, сын лекаря. Кроме того, Тургенев добавляет такую деталь – Базаров не сразу подал руку Николаю Петровичу. Вообще, герой ведет себя по отношению и к Аркадию, и к Николаю Петровичу высокомерно, смотрит на все происходящее «сверху вниз». Интересно и необычно лицо Базарова: «Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Важно, что писатель настоятельно обращает внимание на ум героя. Об этом говорит и такая деталь: «Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа». Тургенев не отказывает своему герою в выдающихся способностях, большом уме. Но только как герой потратил их, на что направил? С этим Тургенев крайне не согласен, как мы поймем из дальнейшего развития действия романа. Помимо внешности героя, его ума и высокомерия из второй главы романа мы можем понять отношение Базарова к простому народу. Аркадий характеризует его как «чудесного малого, такого простого…» И действительно, Базаров совершенно не против того, чтобы ехать в тарантасе. Он с легкостью «вскочил» в него, что говорит о хорошей физической подготовке героя. Кроме того, интересна такая деталь: снобизм Базарова распространяется на аристократию, но в остальном герой совершенно прост и неприхотлив. Базаров легко находит общий язык с простым народом – он обращается с ним грубовато, но действенно: «- Ну, поворачивайся, толстобородый! - обратился Базаров к ямщику. - Слышь, Митюха, - подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа, - барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть». Кроме того, данная глава дает характеристику и Аркадию Кирсанову. Этот молодой человек, приехавший из города в деревню, тоже снисходительно смотрит на отца. Но это, скорее, напускное. Он старается не показать своей любви к отцу перед Базаровым, которого побаивается и которым восхищается. Пока еще это герой не понимает, что нигилизм – это не его дорога, не его путь. Пока еще Аркадий увлечен этим модным поветрием и изо всех сил скрывает радость от встречи с отцом. Таким образом, вторая глава романа несет большую смысловую нагрузку. Можно сказать, что она является вводной и знакомит нас со многими героями и, главное, с Базаровым. Также из этой главы мы начинаем понимать отношение автора к главному герою своего романа.
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