Рассказать и описать кто такая княжна Мери

Гость: Гость:

Московская княжна. Приехала в Пятигорск с матерью, княгиней Лиговской. Мери очень молода и, в силу своего возраста, романтична. В начале повести она увлечена Грушницким, серьезно воспринимая его пафосные речи. На нее производит впечатление его солдатская шинель, перед ее глазами встает образ молодого военного, разжалованного в солдаты из-за какого-то отважного поступка. Печорин задается целью полностью переманить внимание княжны с Грушницкого на себя, и он умело управляет ситуацией, меняя отношение М. к себе от ненависти то глубокой влюбленности. Стоит заметить, что в М. много хороших качеств. Она искренне жалеет Печорина, после его исповеди, ей искренне хочется помочь ему. Все мысли и чувства княжны глубоки и искренни. Последний раз мы видим М. в сцене объяснения с Печориным. Герой говорит, что смеялся над девушкой, и все его ухаживания были лишь игрой. Читатель понимает, что после всего случившегося М. навряд ли когда-нибудь станет прежней. Печорин подорвал ее доверие к людям.