Сравните Католичество православие. Пожалуйста очень надо.

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Между ними существует много больших и малых различий как в форме так и в содержании. Главное из основных различий, которое привело в свое время к разделению христианской церкви на восточную (православную) и западную (католическую) является форма правления. Во главе Римо-Католической Церкви стоит Папа - наместник Сына Божьего на земле, который, по мнению католиков, непогрешим в своих церковных решениях. Во главе остальных ортодоксальных церквей, в том числе и в Русской Православной Церкви стоит Патриарх. Вот 1. Православие не имеет единого церковного центра, как католицизм, и представляет собой 15 автокефальных и 3 автономных поместных церквей. Православие отрицает догмат католиков о главенстве папы Римского и его непогрешимости 1. Православие не имеет единого церковного центра, как католицизм, и представляет собой 15 автокефальных и 3 автономных поместных церквей. Православие отрицает догмат католиков о главенстве папы Римского и его непогрешимости 2. Вероисповедную основу составляют Священное писание (Библия) и священное предание (решения первых 7 вселенских соборов и труды отцов церкви 2 - 8 в. в. 3. Символ веры обязывает веровать в единого бога, выступающего в трёх лицах (ипостасях) : Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Духа (Святого) . Святой Дух объявлен исходящим от Бога-Отца. Филиокве у католиков православие не переняло (см. п. 3). 4. Важнейший догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь богом, родился от девы Марии. Католический культ почитания Марии в православии не признаётся 5. Духовенство в православии делится на белое (женатые приходские священники) и чёрное (монашествующие, дающие обет безбрачия) . У католиков же обет безбрачия даёт всё духовенство 6. Православием чистилище не признаётся 7. В православии значение придаётся обрядности, культу святых, почитаются останки святых - мощи, иконы, т. е. то же, что и у католиков, однако в православии отсутствуют реликвии 8. В православии существует понятие отпущения грехов после исповеди и покаяния. Индульгенцию католиков православие не признаёт 9. Православие отрицает церковную иерархию католиков, их божественность, преемственность от апостолов 10. Как и католицизм, православие признаёт все семь христианских таинств. Так же у православия и католицизма общие нормы церковной жизни (каноны) и важнейшие компоненты обрядности: количество и характер совершения таинств, содержание и последовательность богослужений, компоновка и интерьер храма, структура клира и его внешний вид, наличие монашества. Богослужение ведётся на национальных языках, используются и мёртвые языки