Помогите с картинами !!! пожалуйста!!!Дайте названия картинам и чему они посвящены?
История
Помогите с картинами !!! пожалуйста!!!Дайте названия картинам и чему они посвящены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородинсккя битва.Ыранцузы напали на Россию 1812 год
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