Раствор хлорида щелочноземельного металла разделили на две равные части. Одну из них обработали избытком ортофосфата натрия, при этом образовалось 6,01г осадка. Вторую часть обработали избытком сульфита калия, масса выпавшего о...
Химия
Раствор хлорида щелочноземельного металла разделили на две равные части. Одну из них обработали избытком ортофосфата натрия, при этом образовалось 6,01г осадка. Вторую часть обработали избытком сульфита калия, масса выпавшего осадка составила 6,51г. Установите металл, который входил в состав хлорида
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/nkhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkh h
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