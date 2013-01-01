Отнесите в два столбика 1)свободно плавающие 2)оганизмы обитатели дна животные: Кит,Рыбы,Дельфины,Пингвины,Краб,Акулы,Моржы,Кольмар,Ракушки.

География
Отнесите в два столбика 1)свободно плавающие 2)оганизмы обитатели дна животные: Кит,Рыбы,Дельфины,Пингвины,Краб,Акулы,Моржы,Кольмар,Ракушки.
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Гость:
1) Кит , Рыбы , Дельфины , Пингвины , Акулы , Моржы , Кольмар  2)  Ракушки  Краб 
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