Отнесите в два столбика 1)свободно плавающие 2)оганизмы обитатели дна животные: Кит,Рыбы,Дельфины,Пингвины,Краб,Акулы,Моржы,Кольмар,Ракушки.
География
Отнесите в два столбика 1)свободно плавающие 2)оганизмы обитатели дна животные: Кит,Рыбы,Дельфины,Пингвины,Краб,Акулы,Моржы,Кольмар,Ракушки.
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1) Кит , Рыбы , Дельфины , Пингвины , Акулы , Моржы , Кольмар 2) Ракушки Краб
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