В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=4, sinA=6корень61\61 , найдите ВС
Геометрия
В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC=4, sinA=6корень61\61 , найдите ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Син а=противожащий катет/ гипотинузу син а=ВС/АС ВС=син а*АС ВС=6корней 61/*4=6*4=24
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