Упростите выражение 3(1,2х+3у)-(0,6х-26у)и найдите его значение при х=1,5 , у=3/70
Алгебра
Упростите выражение 3(1,2х+3у)-(0,6х-26у)и найдите его значение при х=1,5 , у=3/70
Ответ(ы) на вопрос:
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3,6х+9у-0,6х+26у 3х+35у 3*1,5+35*3/70 4,5+1,5=6
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