ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! Прямые а и в не лежат в одной плоскости , через прямую а проведены 2 плоскости. Доказать что хотя бы одна из этих плоскостей не параллельна прямой в.
Геометрия
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! Прямые а и в не лежат в одной плоскости , через прямую а проведены 2 плоскости. Доказать что хотя бы одна из этих плоскостей не параллельна прямой в.
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