ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! Прямые а и в не лежат в одной плоскости , через прямую а проведены 2 плоскости. Доказать что хотя бы одна из этих плоскостей не параллельна прямой в.

Геометрия

ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! Прямые а и в не лежат в одной плоскости , через прямую а проведены 2 плоскости. Доказать что хотя бы одна из этих плоскостей не параллельна прямой в.

Автор: Гость